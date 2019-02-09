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جنايات الإسكندرية تقضى بالمؤبد لعاطل فى اتهامه بالسرقة بالإكراه

السبت، 09 فبراير 2019 02:43 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالمؤبد لعاطل فى اتهامه بالسرقة بالإكراه حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، رئيس المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم "م . ط . ا"، عاطل لاتهامه بسرقة بالإكراه المجنى عليه " م . ف . إ " وإصابة بسلاح أبيض.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر.

تعود أحداث  القضية رقم 23548 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ببلاغ من  المدعو " م . ف . أ " بالتعدى عليه وسرقة بالإكراه بدائرة القسم

كانت تحريات قسم المنتزة ثان توصلت إلى قيام المتهم " م . ط أ. أ " عاطل بالتعدى على المجنى عليه " م . ف . إ " سن 28  بشركة  أمن خلال سيره بمنطقة  محطة قطار المنتزة قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وإصابته بجرح فى وجهه  واستولى على المبلغ المالى بحوزته وهاتفه المحمول وفر هاربا  و بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض وبعرضه على النيابة العامة إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق على المتهم.


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