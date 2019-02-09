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جمارك الطرود البريدية تحبط 13 محاولة لتهريب مواد مخدرة وقطع أثرية

السبت، 09 فبراير 2019 05:31 م
جمارك الطرود البريدية تحبط 13 محاولة لتهريب مواد مخدرة وقطع أثرية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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تمكن رجال جمارك الطرود البريدية بالقاهرة من ضبط 13 محاولة تهريب لكمية من المواد المخدرة والعملات والقطع الأثرية، داخل طرود قادمة من أمريكا وإنجلترا.

 

اشتبه رجال الجمارك، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى، فى محتويات بوليصة الشحن رقم 169972958 وهى عبارة عن أمتعة شخصية واردة من أمريكا باسم ع . ط، وبالتفتيش الدقيق لمحتويات الطرد تبين 38 جراما من مادة عجينة الماريجوانا المخدرة مخفاة داخل رول تنظيف ملابس.

 

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عل الطرود المصدرة عبر إحدى الشركات العالمية تم الاشتباه فى أثرية محتويات الطردين ارقام 169972958 و 5371526871 والمصدرين إلى أمريكا وإنجلترا والمشمول طبقا للمستندات عباره عن أمتعة شخصية حيث تبين الطرد الأول عبارة عن مسرجة من الفخار بطول 11سم وبعرض 5 سم والطرد الثانى عبارة عدد من العملات الأثرية بها صور للملك الإسكندر الأكبر والملك فليب الثانى.

 

وتم العرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهره أفاد بأن الطرد الأول وهو مسرجة من الفخار ترجع للعصر الروماني وأن الطرد الثانى وهو العملات الأثرية ترجع للعصر اليونانى والرومانى وأن هذه المضبوطات أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 83 وتعديلاته ويتم مصادرتها وتسليمها لوزارة الآثار.

 

وفى السياق ذاته أحبط جمرك الطرود البريدية، تم ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لمواد مخدرة منها 62 جرام من مخدر الMDMA و 26 جرام من مادة الإمفيتامين و 10جرام من مخدر الماريجوانا بوزن 10 و 16 قرص لعقار الإكستازى المخدر و 10 طوابع من مخدر LSD .

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

 

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جزء من المضبوطات 
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جمارك الصادرات الجوية

قرية البضائع

الواردات الجوية

ادوية مخدرة

مطار القاهرة




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