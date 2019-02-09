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السبت، 09 فبراير 2019 12:23 م
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تكليف المدير المالى بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية

السبت، 09 فبراير 2019 11:30 ص
تكليف المدير المالى بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية مصطفى العجمى القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم
الإسكندرية - جاكلين منير
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كلّف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مصطفى العجمى مدير عام الشئون المالية والإدارية بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لحين ورود القرار الوزارى بمدير المديرية ووكيل المديرية، وذلك حرصا على سير العملية التعليمية وانتظامها.

 

يأتى ذلك تزامنا مع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، على أن تُستأنف الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا الأحد، وكذلك تستعد المديرية لتوزيع أجهزة الحاسب اللوحى لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى العام وكذلك إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظائف التعليم لسد العجز بنظام التعاقد المؤقت.

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