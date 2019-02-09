تكليف المدير المالى بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية

يأتى ذلك تزامنا مع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، على أن تُستأنف الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا الأحد، وكذلك تستعد المديرية لتوزيع أجهزة الحاسب اللوحى لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى العام وكذلك إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظائف التعليم لسد العجز بنظام التعاقد المؤقت.