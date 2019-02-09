تعرف على جهود وزارة الداخلية فى إزالة التعديات من أملاك الدولة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

ونجحت مديرية أمن الشرقية في تأمين تنفيذ (13) قرار إزالة، وأمنت مديرية أمن قنا تنفيذ إزالة (95) حالة تعدى، وأمنت مديرية أمن كفرالشيخ تنفيذ (17) قرار إزالة متنوعة.

وأثمرت جهود مديرية أمن البحيرة عن تأمين تنفيذ إزالة (166) حالة تعدى ، وأمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ (14) قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، وأمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ (21) قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت جهود مديرية أمن سوهاج عن تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة، وأمنت مديرية أمن أسوان تنفيذ (5) قرارات إزالة تعدى على الأراضى الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.