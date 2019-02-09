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تعرف على جهود زراعة المنوفية للنهوض بالحاصلات البستانية

السبت، 09 فبراير 2019 10:23 ص
تعرف على جهود زراعة المنوفية للنهوض بالحاصلات البستانية الدكتور حمدى السيد جامع، مدير مديرية الزراعة بالمنوفيه
المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتور حمدى السيد جامع، مدير مديرية الزراعة بالمنوفيه إن المديرية تبذل جهدا كبيرا فى سبيل النهوض بالحاصلات البستانية، وذلك فى من أجل المتابعة المستمرة لحالة الحاصلات البستانية والتطوير لها وتحقيق اعلى معدلات من الانتاجية بها .

وأوضح جامع، فى بيان له، أنه خلال شهر تم المرور الميدانى على مساحة 29 الف و540 فدان حدائق فاكهة وكذلك مساحة 7 ألاف فدان محاصيل خضر، مؤكدا أن ذلك يأتى ذلك فى إطار حل المشاكل التى تعترض مزارعى الحاصلات البستانية ونشر التوصيات الفنية المطلوبة للنهوض بها .

وأضاف جامع انه تم إصدار ترخيص احلال وتجديد لحدائق فاكهة واستخراج 3 تراخيص استهلاك الشخص لحدائق فاكهة وفحص شكوى وإزالة أسبابها وذلك بجميع نواحى المحافظة .

وأوضح جامع أنه تم عقد  34 لقاء من اللقاءات الحقلية لمحاصيل الخضر والفاكهة حضرها 103مهندس كما تم عقد ندوة عن زراعة البطاطس وأخرى عن الموالح حضرها 65 مهندس خلال ذات الشهر وياتى ذلك فى إطار زيادة خبرات ومعارف مهندسى الحاصلات البستانية .


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