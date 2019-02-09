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تستنهض القوة والفرح.. 5 معلومات عن العرضة السعودية لم تعرفها × إنفوجراف

السبت، 09 فبراير 2019 08:41 م
تستنهض القوة والفرح.. 5 معلومات عن العرضة السعودية لم تعرفها × إنفوجراف مواطنون سعوديون يرقصون العرضة تحت الماء
كتب هيثم سلامة
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تمتاز الشعوب بأرثها الثقافى الأصيل، مما يبرز شخصيتها وتاريخها عن باقى المناطق فى مختلف دول العالم، الخارجية السعودية، نشرت "إنفوجراف" عن العرضة السعودية، والتى تعبر أرث ثقافى يستنهض القوة ويصنع الفرح، حيث انضمت إلى قائمة اليونيسكو للتراث الغير مادى فى عام 2015.

أنفوجراف وزارة الخارجية السعودية
أنفوجراف وزارة الخارجية السعودية

وجاء فى الإنفوجراف:

1. العرضة السعودية، إرث ثقافى أصيل، ارتبطت بفتوحات الملك عبد العزيز وتوحيد المملكة.

2. تدق طبولها لاستنهاض الحماسة عند الحرب.

3. استعراض القوة قبل الخروج إلى الحروب.

4. تقام  فى الاحتفالات والأعياد والأفراح.

5. زى العرضة: ثوب خاص يسمى "مردون" بأكمام طويلة "المحاريد".

 

صفتها:

تكرار لأبيات شعرية وأناشيد خاصة، ويتم رفع السيف وإمالته جهة اليمين أو اليسار مع التقدم لعدة خطوات إلى الأمام، ويكون المنشدون فى صف واحد، حيث تستخدم أنواع مختلفة من الطبول، وعدد أفراد التخت الإيقاعى 8 عازفين أو أكثر، وتشارك فيها الخيل وأهل العقودة الذين يحملون البنادق.


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العرضة السعودية

العرضة

الخارجية السعودية

أرث ثقافى

المملكة العربية السعودية




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