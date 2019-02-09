ترامب يتهم الديمقراطيين بالتصرف بكراهية وخبث مع الإدارة الأمريكية

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النواب الديمقراطيين بالكونجرس، متهما إياهم بالتصرف بكراهية وخبث في التعامل مع البيت الأبيض.

وكتب ترامب - في مجموعة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت -: "الديمقراطيون في الكونجرس أمس كانوا خبثاء وكشفوا أوراقهم ليراها الجميع.. عندما كانت الأغلبية للجمهوريين (بمجلس النواب)، لم يتصرفوا أبدا بمثل تلك الكراهية. الديمقراطيون يحاولون الفوز بانتخابات 2020 ويعلمون أنهم لا يستطيعون الفوز بها بشكل شرعي".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت لتواجه كسادا اقتصاديا لو فاز الديمقراطيون بانتخابات عام 2016، متابعًا "لدينا اقتصاد عظيم رغم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ورغم كل قوانينها وحواجزها القاتلة للوظائف.. ولو أن ذلك الفكر ساد في انتخابات 2016، لكانت الولايات المتحدة في كساد الآن. كنا نتجه للأسفل، ولا تتركوا الديمقراطيين يخدعونكم".

وشهدت الآونة الأخيرة خلافات حادة بين ترامب والأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب حيال عدد من الملفات، في مقدمتها مسألة تمويل الجدار الذي يسعى ترامب لبنائه على الحدود مع المكسيك، والتي أدت إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الشهرين الماضيين، والذي دام نحو 35 يوما.