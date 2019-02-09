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تأجيل معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء لـ 9 مارس

السبت، 09 فبراير 2019 01:37 م
تأجيل معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء لـ 9 مارس منتصر الزيات - ارشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكرى، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم  بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 9 مارس للشهود

جدير بالذكر، أن محكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين وأن الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم، وفى مقدمتهم المحماى منتصر الزيات، وفيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.


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