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تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاونه بتهمة ضرب محتجز لـ9 مارس

السبت، 09 فبراير 2019 12:43 م
تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاونه بتهمة ضرب محتجز لـ9 مارس حبس - أرشيفية
كتب - تامر البطريقى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة، رئيس مباحث حدائق القبة السابق، ومعاونه و4 أمناء شرطة من قوة القسم، لاتهامهم بضرب المحتجز "أحمد زلط" حتى الموت، داخل ديوان القسم، إلى جلسة 9 مارس المقبل، لإحضار المتهمين من محبسهم، ولاستكمال سماع الشهود في القضية.

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاونه، و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل، وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية، وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبو العز، مدير نيابة غرب القاهرة، وسكرتارية مصطفى محمود وميشيل ماجد، أن المتهمين عذبوا المجنى عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسى خشبى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير فى محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت.


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