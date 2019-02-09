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بلاغ بقسم شرطة محرم بك ضد النائب هيثم الحريرى لجمعه بين راتبين

السبت، 09 فبراير 2019 04:59 م
بلاغ بقسم شرطة محرم بك ضد النائب هيثم الحريرى لجمعه بين راتبين هيثم الحريرى
الإسكندرية - أسماء على بدر
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حرر المحامى  محمد رمضان عبد المنعم محضرا بقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بتضرره من قيام هيثم أبو العز الحريري النائب عن دائرة قسم محرم بك، بالجمع بين راتبين، وذلك من خلال تقاضيه مبالغ مالية عبارة عن رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات محل عمله السابق، بالإضافة إلى الراتب الذى يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال البلاغ .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية محل البلاغ تحرر ذلك المحضر رقم 1166 إدارى قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.

 
 
 
 

 


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هيثم الحريرى

هيثم الحريري

محرك بك

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