بدء تنفيذ 44 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

كتب أحمد حسن

كشف المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تنفيذ نحو 44 ألف وحدة سكنية بالمدينة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى والموجهة لمحدودى الدخل.

وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تخطيط نحو 740 عمارة، وإسنادها لشركات المقاولات لتنفيذها، وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم البدء فى تخطيط نحو 750 فدانًا أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مدة تنفيذ الوحدات السكنية تصل لـ18 شهرًا من تاريخ صدور أمر الإسناد، مؤكدًا أن هذه الوحدات تأتى ضمن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والمقرر تسليم الوحدات للحاجزين خلال عامين ونصف طبقًا لكراسة الشروط الذى تضمنها الإعلان العاشر.

من ناحية أخرى قال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم البدء فى تسليم 360 وحدة (15 عمارة)، أرقام (23 – 30 – 48 – 49 – 50 – 51 – 63 – 64 – 65 – 103 – 104 – 93 – 94 – 97 – 98)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان - فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، لإتمام إجراءات التعاقد والاستلام، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل، وذلك فى موعد أقصاه 30 يوماً من آخر يوم للتسليم، وهو يوم الخميس 14/2/2019، مؤكداً أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن طبقاً للائحة العقارية.