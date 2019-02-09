بدء أعمال مبادرة طلاب المدراس لحملة 100 مليون صحة بالتأمين الصحى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

انطلقت صباح اليوم السبت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى 100 مليون صحه لطلاب المدارس الثانوى "العام – الفنى – التمريض – الأزهر" بمحافظة بنى سويف ضمن محافظات المرحلة الثانية لمبادرة طلاب المدارس.

وقال الدكتور عصام السباعى، مدير عام فرع التامين الصحى ببنى سويف ان هناك تنسيق بين التربية والتعليم ببنى سويف التى قامت بتجهيز غرف أعمال المبادرة بكل مدرسة بجميع التجهيزات ومتابعه وإشراف التأمين الصحى ببنى سويف الذى قام بتوفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة.

وأشار الدكتور السباعى، إلى أن المستهدف من المبادرة حوالي 122 ألف طالب وطالبة، لـ 211 مدرسة خلال شهري "فبراير ومارس" 2019 والقائم بإعمال المبادرة 43 فريق لـ 129 من طبيب أو صيدلى أو طبيب أسنان وزائرة صحية وتمريض ومدخل بيانات سبق تدريبهم بالمعهد القومى للتدريب وكذلك بديوان عام فرع بنى سويف على أعمال المبادرة.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور عصام السباعى أعمال المبادرة ، حيث تم البدء بـ 6 مدارس بمراكز المحافظة وفريق الإشراف، الدكتورة منال ميخائيل مدير عام الشئون الطبية، والدكتورة هبة محمد حسن مسئول العيادات، ومنسق عام الحملة.