انطلاق أول أيام الدراسة بالتيرم الثانى وسط إقبال كبير من الطلاب.. صور

كتب محمود طه حسين - تصوير أشرف فوزى

شهد اليوم الأول من التيرم الثانى إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الدراسة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك متابعة للدراسة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لافتا إلى أن هناك تواصل على مدار الـ 24 ساعة لرصد واستقبال اى مشكلات تتعلق بسير الدراسة، سواء تتعلق بمطالب أولياء الأمور أو الطلاب.

وأوضحت المصادر أن الكتب الدراسية وصلت أغلبها إلى المديريات التعليمية والمدارس وسيتم متابعة تسليمها للطلاب، إضافة إلى استلام كتب "كونكت بلس" لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الأولى، من خلال دور النشر مباشرة.