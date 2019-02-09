النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسارة مع تجدد مخاوف تباطؤ الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وبعد أن سجل الدولار أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر.

وفي جلسة هادئة نسبيا، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 52.72 دولار للبرميل لكنها هبطت أكثر من 4 بالمئة على مدار الأسبوع.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا لتسجل عند التسوية 62.02 دولار للبرميل، ومنهية الأسبوع على خسارة تبلغ أكثر من واحد في المئة.

ولقيت السوق دعما متواضعا اليوم من أنباء بأن الولايات المتحدة والصين ربما ما زال بمقدورهما الوفاء بمهلة تنتهي في أول مارس آذار لتسوية بعض القضايا في نزاعهما التجاري.