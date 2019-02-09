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"المصرية المغربية": رئاسة مصر للاتحاد الافريقى بداية لزيادة التجارة والاستثمار

السبت، 09 فبراير 2019 03:26 م
"المصرية المغربية": رئاسة مصر للاتحاد الافريقى بداية لزيادة التجارة والاستثمار محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية
كتب إسلام سعيد
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أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى أهم حدث اقتصادى وسياسى فى بداية عام 2019، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة للغاية وتعتبر البداية الحقيقية لزيادة التعاون التكامل بين مصر وأشقاؤها فى دول القارة السمراء.

وقال حسنى فى تصريحات صحفية له اليوم، إن العالم كله عينه على أفريقيا ومصر بهذه الخطوة تضع حجراً جديدا ً فى البناء للتنمية والاستقرار والازدهار.

وأكد أن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى رسمياً تعد تتويجا ً لجهودا ً كبيرة قام بها الرئيس السيسى خلال زيارته للعديد من الدول الافريقية وحرصه على حضوره العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية فى هذا الشأن خلال السنوات الماضية كذلك حرصه على التواجد المصرى فى افريقيا بأعتبارها العمق التاريخى والاستراتيجى لمصر .

وشدد حسني، على أهمية البناء على ما انجزته مصر فى افريقيا ً وتولى رئاسة الاتحاد واعتبارها خطوة هامة وبداية جديدة للبناء عليها فى تعزيز التواجد المصرى فى القارة السمراء والتى يجب أن تظل أولوية بالنسبة لنا لتعزيز المصالح المصرية على كافة الاصعدة.

ودعا حسنى كافة فئات المجتمع من اقتصاديين ومثقفيين ورياضيين ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى من أجل النجاح والوصول إلى الهدف ليس فى عام 2019 فحسب بل فى الاعوام القادمة نظرا ً لأهمية افريقيا اقتصادياً ومائيا وسياسيا ًواجتماعيا ً.

وقال إن الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال قامت بتنفيذ العديد من الزيارات للمملكة المغربية من أجل تعزيز أوجه التكامل المصرى المغربى فى شرق وغرب افريقيا، مضيفا ً أن الجمعية ستقوم بزيارة إلى المغرب من أجل تنسيق الادوار والتواجد الفعال فى القارة السمراء ويدفعنا فى ذلك تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقيى والتى تمثل منعطفا ً جديدا ً للعلاقات مع القارة السمراء.


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