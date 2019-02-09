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المديريات تواصل استلام التابلت.. والمدارس تبدأ تسليمه لطلاب الثانوى

السبت، 09 فبراير 2019 10:26 ص
المديريات تواصل استلام التابلت.. والمدارس تبدأ تسليمه لطلاب الثانوى تسليم التابلت للمديريات التعليمية
كتب ــ محمود طه حسين
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تواصل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام أجهزة التابلت من مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تسلمت أمس محافظة الإسكندرية، إضافة إلى محافظات المنيا وقنا وأسيوط وبنى سويف، وتستعد المخازن اليوم السبت، لتسليم بعض المديريات الأخرى التى لم تتسلم الطلبيات المحددة.

 

وقالت مصارد مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن المدارس بدأت فى تسليم الأجهزة لطلاب الصف الأول الثانوى، موضحة أن الأجهزة تم تحديثها بالمحتوى العلمى المطلوب، وربطها ببنك المعرفة المصرى، لافتة إلى أن الطلاب يتسلمون الأجهزة جاهزة للتشغيل فورا.

 

وأشارت المصادر إلى أن الأسبوع الجارى يشهد استلام معظم طلاب الصف الأول الثانوى الأجهزة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف توزيع قرابة 708 آلاف جهاز على الطلاب والإداريين من معلمين ومديرى مدارس ومديرى المديريات التعليمية ووكلاء الوزارة.

 

ووجهت المصادر نصائح لطلاب الصف الأول الثانوى، بعد استلامهم أجهزة التابلت، أولها، الاستفادة الحقيقة من الأجهزة والمعلومات المتوفرة عليه، لثقل المعلومات لديهم، موضحة أن الأجهزة فرصة حقيقة حتى يخرج الطالب من بوتقة الكتاب الورقى التى كانت بالنسبة له المصدر الوحيد فى الحصول على المعلومات إلى مصادر متعددة للتعلم، قائلة: الأجهزة ثرية بالمعلومات التى لم يسبق للطلاب الحصول عليها.

 

وأوضحت المصادر، أن طلاب الصف الأول الثانوى سوف يحصلون على كتاب الوزارة، بجانب التابلت، ولكن على الطالب التركيز على محتوى التابلت لأنه المستقبل الحقيقى فى التعلم وخروج الطالب من أسلوب الحفظ الذى اعتاد عليه إلى الفهم والتركيز ومن ثم الوصول إلى التعلم القائم على إكساب الطالب للمهارات الحقيقة وأيضا المبنى على متعة التعلم.


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