القبض على 9 تجار مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 9 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 9 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وقليوب وبنها، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 20 جرام فودو، و130جراما من الهيروين المخدر، و450 جراما من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.