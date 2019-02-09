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القبض على 9 تجار مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

السبت، 09 فبراير 2019 02:22 م
القبض على 9 تجار مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  9 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 9 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة  وقليوب وبنها، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 20 جرام فودو، و130جراما من الهيروين المخدر، و450 جراما من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية،  وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 

 


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