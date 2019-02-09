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القبض على مسجل خطر قبل ترويجه 1.5 كيلو حشيش بالمقطم

السبت، 09 فبراير 2019 02:22 م
القبض على مسجل خطر قبل ترويجه 1.5 كيلو حشيش بالمقطم المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "حبيب.ح.أ" 31 سنة، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها قضية "مخدرات"، أثناء استقلاله السيارة رقم (ل ج ف 316) بدائرة القسم، وبحوزته  1.600  كيلو من مخدر الحشيش،950و  قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، و"هاتف محمول" لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

 


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