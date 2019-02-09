القبض على مسجلين خطر فى محافظة الأقصر

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالأقصر، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر في ضبط العنصرين الإجراميين شديدى الخطورة "وليد.م" "عاطل" ومُقيم أصفون بدائرة مركز شرطة إسنا، والسابق إتهامه فى (8) قضايا "مخدرات، سرقة، ضرب" والمطلوب ضبطه فى (5) قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة، سلاح، مخدرات"، و"أبو الحجاج .أ.م، "عاطل"و مُقيم أصفون بدائرة مركز شرطة إسنا، والسابق إتهامه فى (5) قضايا "مخدرات- سرقة بالإكراه" آخرهم قضية "مخدرات"والمحكوم عليه بالسجن (10) سنوات فى قضية "مخدرات" .. وبحوزتهما (بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار - بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار- 400 جم بانجو - دراجة نارية بدون لوحات - 3 هواتف محمولة - مبلغ 850 جنيه).