video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على مسجلين خطر فى محافظة الأقصر

السبت، 09 فبراير 2019 02:34 م
القبض على مسجلين خطر فى محافظة الأقصر وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالأقصر، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية  لضبط  التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة.

ونجح  قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك  مع إدارة البحث الجنائى  بمديرية أمن الأقصر في ضبط العنصرين الإجراميين شديدى الخطورة  "وليد.م" "عاطل" ومُقيم أصفون بدائرة مركز شرطة إسنا، والسابق إتهامه فى (8)  قضايا "مخدرات، سرقة، ضرب" والمطلوب ضبطه فى (5) قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة، سلاح، مخدرات"، و"أبو الحجاج .أ.م، "عاطل"و مُقيم أصفون بدائرة مركز شرطة إسنا، والسابق إتهامه فى (5)  قضايا "مخدرات- سرقة بالإكراه" آخرهم قضية "مخدرات"والمحكوم عليه بالسجن (10) سنوات فى قضية "مخدرات" .. وبحوزتهما (بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار - بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار- 400 جم بانجو - دراجة نارية بدون لوحات - 3 هواتف محمولة - مبلغ 850 جنيه).

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مسجل خطر قبل ترويجه 1.5 كيلو حشيش بالمقطم

القبض على 9 تجار مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

مسجل خطر

بلطجية

الداخلية

حملات امنية

حوادث




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة