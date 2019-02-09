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العصار وسفير أوكرانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع فالكون وشركة أوكرانية

السبت، 09 فبراير 2019 09:15 ص
العصار وسفير أوكرانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع فالكون وشركة أوكرانية محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وسفير دولة أوكرانيا فى مصر هينادى لاتى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة فالكون للأمن والحراسة، وشركة براكتيكا الأوكرانية لتنفيذ مشروعات مشتركة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

 

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك مع شركة براكتيكا الأوكرانية في مجال توطين تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية، حيث يأتى هذا التعاون طبقاً لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية، لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة.

 

وأشاد سفير دولة أوكرانيا فى مصر هينادى لاتى بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الدولتين، والتعاون الاقتصادى والصناعى المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة التعاون في كافة المجالات التصنيعية، كما أثنى السفير الأوكرانى على تنظيم معرض إيديكس 2018، والذى حقق نجاحاً كبيراً، لافتاً إلى أنه قد شارك من الجانب الأوكرانى نحو 62 شركة، مؤكداً على الاشتراك فى إيديكس 2020.

 

من جانبه، أشار شريف خالد الرئيس التنفيذى لشركة فالكون والعضو المنتدب، عن ثقته فى الإنتاج الحربى، لإنتاج مكونات العربات وأن شركة فالكون تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط فى مجال الأمن والحراسة، وأنها ستعتمد اعتماداً كلياً على السيارات التى سيتم إجراء أعمال التصفيح والتدريع لها، للاستخدام في المجال المدني.

 

بدوره، أشار الدكتور  OLEH رئيس مجلس إدارة شركة براكتيكا الاوكرانية عن رغبته فى التعاون مع شركات

ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في تدريع السيارات المدنية، لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالى، حيث يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، مما يساعد على نجاح توطين صناعة السيارات المدنية المصفحة فى مصر.

 

 


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الانتاج الحربى

فالكون

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