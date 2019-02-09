video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين بالشروع فى قتل شخص لخلافات الجيرة بسوهاج

السبت، 09 فبراير 2019 03:22 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين بالشروع فى قتل شخص لخلافات الجيرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "ناصر.م.ع" بأن أطلقوا عليه النار من سلاح إلى بسبب خلافات بين عائلة المجنى عليه، والمتهمين وخلافات الجيرة  بدائرة مركز طهطا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين  ،وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام  بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز طهطا  عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بعدة طلقات نارية بجسده أثر إطلاق النار عليه من سلاح الى بدائرة مركز طهطا، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين عائلة المجنى عليه والمتهمين وأيضا خلافات الجيرة، وحدثت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهمين النار على المجنى عليه فى إحدى المناطق الجبلية مما أسفر عن إصابته وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت اليهم  النيابة تهم  الشروع فى القتل، وإحراز أسلحة آلية بدون ترخيص وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة سوهاج يوضح نتيجة التحقيقات فى تعيينات أبناء أعضاء هيئة التدريس

اليوم.. تعليم سوهاج تتسلم 20 ألف تابلت ضمن منظومة تطوير التعليم الثانوى

عطل فنى بجرار قطار أسبانى يتسبب فى تأخير رحلته لمدة ساعة بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جنايات سوهاج

شروع فى قتل




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة