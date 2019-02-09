السجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين بالشروع فى قتل شخص لخلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "ناصر.م.ع" بأن أطلقوا عليه النار من سلاح إلى بسبب خلافات بين عائلة المجنى عليه، والمتهمين وخلافات الجيرة بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين ،وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بعدة طلقات نارية بجسده أثر إطلاق النار عليه من سلاح الى بدائرة مركز طهطا، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين عائلة المجنى عليه والمتهمين وأيضا خلافات الجيرة، وحدثت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهمين النار على المجنى عليه فى إحدى المناطق الجبلية مما أسفر عن إصابته وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت اليهم النيابة تهم الشروع فى القتل، وإحراز أسلحة آلية بدون ترخيص وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.