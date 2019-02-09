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السجن المشدد 4 سنوات لمتهم و3 لآخر للاتجار بالمواد المخدرة

السبت، 09 فبراير 2019 02:35 م
السجن المشدد 4 سنوات لمتهم و3 لآخر للاتجار بالمواد المخدرة محكمه التجمع - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، كما عاقبت المحكمة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة سلاح أبيض.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "صفوت أبو مسلم، شريف أبو مسلم"، حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم الأول حيازة سلاح أبيض بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


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