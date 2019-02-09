السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن أجنبى بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى بمعاقبة كل من "عبد الله.م" 28 سنة سائق و"كريم.ع" 31 سنة حلاق، و"محمد.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بسرقة مواطن يحمل جنسية دولة عربية بالإكراه بإمبابة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن المتهم الأول تعرف على المجنى عليه، واتفق معه على توصيله إلى أحد الفنادق بالجيزة، وأثناء استقلاله السيارة معه، اقتاده إلى منطقة نائية، وقطع باقى المتهمين عليهم الطريق بسيارة يستقلونها، وأوسعوا المجنى عليه ضربًا، وسرقوا متعلقاته وفروا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بما وجه إليهم من اتهامات، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.