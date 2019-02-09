الرئيس السيسى يصل أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى

كتب إبراهيم حسان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الـ32، حسبما أفاد التليفزيون المصرى فى خبر عاجل له منذ قليل.