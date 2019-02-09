الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى السبت، 09 فبراير 2019 11:28 ص الرئيس السيسى - ارشيفية كتب إبراهيم حسان إضافة تعليق وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الـ32، حسبما أفاد التليفزيون المصرى فى خبر عاجل له منذ قليل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سفير مصر بأديس أبابا: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تتويجا للجهد السياسى الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غداً.. أفريقيا فى عقل وقلب السيسى .. %30 من زيارات الرئيس الخارجية من نصيب القارة السمراء.. وشرم الشيخ شاهدة على مبادرات وتوصيات مهمة تؤكد هوية مصر الأفريقية السيسى اديس ابابا اثيوبيا الاتحاد الافريقى رئاسة الاتحاد الافريقى الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب" التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018 الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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