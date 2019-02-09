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الحكم فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم 17 مارس المقبل

السبت، 09 فبراير 2019 05:11 م
الحكم فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم 17 مارس المقبل المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة،  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت،  حجز محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم بالجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.

 

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

 

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

 

اعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.


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