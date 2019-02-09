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السبت، 09 فبراير 2019 01:19 ص
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الحكم على كندى بالسجن مدى الحياة لقتله ستة فى إطلاق نار بمسجد بكيبيك

السبت، 09 فبراير 2019 01:18 ص
الحكم على كندى بالسجن مدى الحياة لقتله ستة فى إطلاق نار بمسجد بكيبيك عناصر من الشرطة الكندية
كيبيك سيتى (رويترز)
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قضت محكمة بالسجن مدى الحياة على كندى، قتل ستة من المصلين بمسجد بمدينة كيبيك سيتى فى 2017، وقال القاضى إنه سيكون من حقه الحصول على إفراج مشروط بعد أن يقضى 40 سنة فى السجن.

وأقر الكسندر بيسونيتى (29 عاما) بأنه مذنب العام الماضى فى ستة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وستة اتهامات بالشروع فى القتل فى هذا الهجوم.

وقال القاضى إن الحكم بالسجن مدى الحياة مع الحق فى الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ما بين 35 و42 سنة فى السجن ملائم ورفض طلبات من الادعاء بفرض أشد حكم يصدر منذ أن ألغت كندا عقوبة الإعدام.

وفى نهاية الأمر قال القاضى إنه لن يكون من حق بيسونيتى الحصول على إفراج مشروط إلا بعد أن يقضى 40 سنة من الحكم الصادر ضده.

وأثار الحادث الذى وقع فى يناير 2017 وندد به رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بوصفه هجوما إرهابيا نقاشا بشأن طريقة معاملة الوافدين الجدد فى وقت كان يجرى فيه اختبار الكنديين من خلال تزايد عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة إلى إقليم كيبيك.

وقال القاضى إن تصرفات بيسونيتى فى اقتحام المسجد فى ختام الصلاة وإطلاق النار على المصلين ليست عملا إرهابيا ولكن دفع إليها الحكم المسبق ولاسيما تجاه المهاجرين المسلمين. وأضاف القاضى إن مشكلات بيسونيتى العقلية ومن بينها سيطرة فكرة الانتحار عليه لعبت دورا فى الحادث وأثرت على حكمه.

 

 


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