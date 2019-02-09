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الجامعة الأمريكية تحتفل اليوم بمرور 100 عام على إنشائها بحضور رئيس الوزراء

السبت، 09 فبراير 2019 07:00 ص
الجامعة الأمريكية تحتفل اليوم بمرور 100 عام على إنشائها بحضور رئيس الوزراء الجامعة الأمريكية - صورة أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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تبدأ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاحتفالات بمئوية إنشاء الجامعة اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وريتشارد بارتلت، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفرانسيس ريتشياردونى، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

ومن المقرر أن يحضر الاحتفال، نخبة من الشخصيات العامة، والفنانين ورجال الأعمال، وأبرز الخريجين، والطلاب، وذلك بقاعة إيوارت بحرم الجامعة بالتحرير، وتحتفل الجامعة بمرور 100 عام على تأسيس الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة فى مصر والشرق الأوسط، إذ تشهد الاحتفالات افتتاح مركز التحرير الثقافى، الذى سيكون منارة للثقافة والفن بقلب القاهرة.

 

بعد انتهاء الاحتفال داخل قاعة إيوارت، تنتقل فعاليات الاحتفال فى الحديقة حيث تتضمن عروضًا موسيقية عالمية ومحلية وعروضًا فنية لمجموعة من الفنانين خريجى الجامعة؛ أبرزهم هشام عباس ومحمود العسيلى، ومعارض فنية، بالإضافة إلى نشاطات أخرى على مدار اليوم.


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الاحتفال بمرور 100 سنة على الجامعة الامريكية




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