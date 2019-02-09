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البحث عن سيدة وابنتها تحت أنقاض منزل منفلوط المنهار بأسيوط

السبت، 09 فبراير 2019 08:40 م
البحث عن سيدة وابنتها تحت أنقاض منزل منفلوط المنهار بأسيوط انهيار منزل -ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكن 12 شخصا من سكان منزل منفلوط الذى انهار قبل قليل من الفرار من المنزل  قبل انهياره، بعدما استشعروا حدوث أصوات فى المنزل وبدء انهياره تدريجيا، ففروا خارج المنزل، بينما لم تتمكن سيدة وابنتها من الهرب، فانهار عليهما المنزل، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عنهما تحت الأنقاض.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد انهيار منزل بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط وبالانتقال تبين أن المنزل قديم ومتهالك ملك عثمان طه شعراوى تعيش فيه أكثر من 5 أسر، والمنزل مكون من 3 طوابق.

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