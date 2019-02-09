البابا تواضروس: "مجلس كنائس مصر هو صوت مسيحى خالص"

كتبت سارة علام

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مجلس كنائس مصر هو وزنة منحها الله بكنائسنا المصرية.

وأشار البابا خلال كلمته باحتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور ٦ أعوام على تأسيس المجلس والتى تقام بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية قائلا: "مجلس كنائس مصر هو صوت مسيحى خالص ليعبر عن كنائسنا المختلفة، مضيفا أنه منحنا عدة وزنات أن كل عام يمر بالمجلس هو فرصة لمزيد من الجهود للتقارب بين الكنائس.



وأضاف قائلا: "الله منحنا الوقت لنستخدمه لننمو روحيا كعائلات كنسية مصرية مؤكدا أن مشاركتنا بالمجلس هو مسئولية يحاسبنا الله عليها ويجب أن نكون أمناء بها من خلال خدمتنا به.



وأوضح أن مصر لها مكانة كبيرة بالكتاب المقدس ولها مكانتها التى أكد عليها من خلال ذكرها ٧٠٠ مرة به.



وأكد أن رسالتنا بمجلس كنائس مصر هى رسائل فرح ومحبة نتمنى أن تظل دائمة إلى الأبد.



يذكر أن البابا تواضروس الثانى ترأس مساء اليوم احتفالية مرور ٦ سنوات على تأسيس مجلس كنائس مصر بحضور ممثلى الكنائس الخمس بمصر المشاركة بالمجلس.