video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: "مجلس كنائس مصر هو صوت مسيحى خالص"

السبت، 09 فبراير 2019 08:13 م
البابا تواضروس: "مجلس كنائس مصر هو صوت مسيحى خالص" قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مجلس كنائس مصر هو وزنة منحها الله بكنائسنا المصرية.

وأشار البابا خلال كلمته باحتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور ٦ أعوام على تأسيس المجلس والتى تقام بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية قائلا: "مجلس كنائس مصر هو صوت مسيحى خالص ليعبر عن كنائسنا المختلفة، مضيفا أنه منحنا عدة وزنات أن كل عام يمر بالمجلس هو فرصة لمزيد من الجهود للتقارب بين الكنائس.


وأضاف قائلا: "الله منحنا الوقت لنستخدمه لننمو روحيا كعائلات كنسية مصرية مؤكدا أن مشاركتنا بالمجلس هو مسئولية يحاسبنا الله عليها ويجب أن نكون أمناء بها من خلال خدمتنا به.


وأوضح أن مصر لها مكانة كبيرة بالكتاب المقدس ولها مكانتها التى أكد عليها من خلال ذكرها ٧٠٠ مرة به.


وأكد أن رسالتنا بمجلس كنائس مصر هى رسائل فرح ومحبة نتمنى أن تظل دائمة إلى الأبد.


يذكر أن البابا تواضروس الثانى ترأس مساء اليوم احتفالية مرور ٦ سنوات على تأسيس مجلس كنائس مصر بحضور ممثلى الكنائس الخمس بمصر المشاركة بالمجلس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بطريرك "الكاثوليكية": المحبة أساس الفضائل بالكنيسة

مجلس كنائس مصر يبدأ احتفاله بالعيد السادس بالصلاة من اجل الوحدة.. صور

البابا تواضروس

مجلس كنائس مصر

الكنيسة




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة