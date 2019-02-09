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خالد صلاح
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لتوفير 40% من الطاقة المُستهلكة..

"الإسكان": تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية بمحطة مياه الحواويش بسوهاج

السبت، 09 فبراير 2019 10:21 ص
"الإسكان": تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية بمحطة مياه الحواويش بسوهاج محطة مياه
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قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية، بمحطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم، حيث تم تركيب جهاز (VSD) بالمحطة، للتحكم فى سرعة محركات وحدات رفع المياه المرشحة، وتشغيلها عند السرعة المطلوبة دون زيادة، مما يوفر 40 % من الطاقة الكهربائية المُستهلكة فى السرعة الزائدة، والتي لا يتم الاستفادة منها.
 
 
وأوضح أنه جارٍ تقييم التجربة التى تم تنفيذها بمحطة مياه الحواويش المطورة، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 350 م3 / ساعة، وتقوم بتوصيل مياه الشرب لرافع مياه حى الكوثر الرئيسي الذى يُغذى المناطق الصناعية، وذلك لتعميمها على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى لترشيد الطاقة الكهربائية.
 
 
وأشار رئيس شركة مياه سوهاج، إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى قامت بتأهيل وبناء قدرات مهندسى الشركة، العاملين بمجال ترشيد الطاقة.
 
 

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الإسكان

الطاقة الكهربائية

ترشيد الطاقة الكهربائية

محطة مياه الحواويش بسوهاج




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