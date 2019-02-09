الأحوال المدنية: استخراج 1.4 مليون شهادة ميلاد خلال شهر واحد

كتب ـ محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إصدار 923778 بطاقة رقم قومى، وإصدار "1427707 ميلاد – 122837 وفاة – 80966 قيد عائلي" خلال شهر.

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، أصدر قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية عددا من الوثائق عبارة عن" 227 قيد وقائع ميلاد– 271 قيد وقائع وفاة– 709 ساقط قيد ميلاد– 37ساقط قيد وفــاة– 394 قيد وقائع الزواج– 507 قرارات تصحيح – 2853 وثائق مترجمة، وتم ضبط 3472 قضية، فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات.

جاء ذلك فى إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.