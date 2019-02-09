إنقاذ 4 مشردين بالبساتين وايداعهم لدور رعاية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن حى البساتين جنوب القاهرة، أن منظمات المجتمع المدنى تمكنت من إنقاذ 4 مشردين بدون مأوى يفترشون منطقتى زهراء المعادى وشارع العروبة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وأكد اللواء محمود ضياء ، رئيس حى البساتين، أنه تم إيداع 4 حالات بدور للرعاية لتوفير حياة كريمة لهم وإنقاذهم من التشرد، فى اطار مباراة الرئيس السيسى بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ، حياة كريمة ، يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف جمع وحماية المشردين فى الطرق وتوفير دور لرعايتهم وحمايتهم من البرد، وتوفير وجبات وبطاطين لهم.