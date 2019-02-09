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إنقاذ 4 مشردين بالبساتين وايداعهم لدور رعاية ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت، 09 فبراير 2019 05:00 ص
إنقاذ 4 مشردين بالبساتين وايداعهم لدور رعاية ضمن مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن حى البساتين جنوب القاهرة، أن منظمات المجتمع المدنى تمكنت من إنقاذ 4 مشردين بدون مأوى يفترشون منطقتى زهراء المعادى وشارع العروبة  ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة". 
 
وأكد اللواء محمود ضياء ، رئيس حى البساتين، أنه  تم إيداع 4 حالات بدور للرعاية لتوفير حياة كريمة لهم وإنقاذهم من التشرد، فى اطار مباراة الرئيس السيسى بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ، حياة كريمة ، يذكر  أن مبادرة حياة كريمة تستهدف جمع وحماية المشردين فى الطرق وتوفير دور لرعايتهم وحمايتهم من البرد، وتوفير وجبات وبطاطين لهم. 
 

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