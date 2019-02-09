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"إلحق قدم".. القوى العاملة تعلن 13073 فرصة عمل حتى نهاية فبراير

السبت، 09 فبراير 2019 02:44 م
"إلحق قدم".. القوى العاملة تعلن 13073 فرصة عمل حتى نهاية فبراير محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 13073 فرصة عمل، وفقًا للنشرة القومية للتشغيل حتى نهاية شهر فبراير الجارى.

 

وينشر "اليوم السابع" قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 13073 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد.

 

وفيما يلى قائمة كاملة بفرص العمل المتوفرة والمؤهلات والشروط لكل فرصة عمل:

 

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