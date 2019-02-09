إسكان الوادى الجديد: تنفيذ 3 قرى نموذجية بتكلفة 135 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ مشروع إقامة 3 قرى جديدة شمال واحة الخارجة بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه، بواقع 45 مليون جنيه لكل قرية ضمن مشروع " بيتك مصنعك غيطك"، وهو أحد المشروعات القومية المهمة التى تنفذها الدولة بهدف الجذب السكانى للوادى الجديد وهى خطة طموحة أعلن عنها اللواء محمد الزملوط بهدف التوسع العمرانى للمحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد فى بيان له، أن المشروع يستهدف إقامة قرى جديدة تتكون كل قرية من 100 منزل ريفى مساحة المنزل الواحد 100-110 أمتار مربعة ويحتوى المنزل على ساحة مخصصة لتربية ثروة حيوانية لربة المنزل ووحدة "بيوجاز" لتوليد الطاقة، ويتسلم كل منتفع مساحة أرض من 3-5 فدان مستصلحة بالكامل.

وأضاف مدير الاسكان أن القرية الأولى شمال مدينة الخارجة وتحديدا بجوار عزبة "طليب" بحوالى 400 متر وبتمويل من وزارة التخطيط ونسبة تنفيذ المشروع 35 %، بينما القرية الثانية تقع جنوب القرية الأولى بحوالى 500 متر ويتولى تمويلها البنك الأهلى ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 40%، بينما جارى الإعداد لبدء تنفيذ القرية الثالثة خلال الأيام القلية المقبلة، والتى تقع بجوار القرية بحوالى 600 متر.