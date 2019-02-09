أول مدينة مائية وثلجية فى المدينة المنورة ..اعرف التفاصيل

كتب محمد عبد العظيم

تخطط المملكة العربية السعودية، لتنفيذ أول مدينة مائية وثلجية فى المدينة المنور، حيث دعت أمانة المدينة المنورة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطّلاع على الفرصة الاستثمارية التي طرحتها لإنشاء أول مدينة ألعاب مائية بالمدينة المنورة، وذلك ضمن أكبر طرح استثماري للأمانة قدّمته خلال مشاركتها بملتقى "بيبان المدينة" المقام حالياً بمركز الملك سلمان للمؤتمرات.





ويأتي المشروع ضمن 250 فرصة استثمارية تطرحها الأمانة للمستثمرين ورواد الأعمال، ويتوقع أن تصل إيراداتها إلى 1.7 مليار ريال وتوفر 5000 فرصة عمل لشباب وشابات المدينة المنورة، بحسب وسائل إعلام سعودية.



السعودية تخطط لإقامة أول مدينة ألعاب مائية وثلجية فى المدينة المنورة

ويعد مشروع أول مدينة ألعاب مائية بالمدينة المنورة هو أحد الأفكار الاستثمارية المبتكرة التي تلبي حاجات المواطنين في الجانب الترفيهي، وتعزز المنظومة الترفيهية بالمنطقة، وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما توفر فرص عمل للشباب والشابات، وتتلخص فكرة المشروع في إقامة مدينة ترفيهية مائية وثلجية تتضمن مجموعة من الألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى صالات مغلقة للتزلج الجليدي والألعاب الإلكترونية.