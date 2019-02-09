أوبرا دمنهور تقدم أشهر الأغانى العالمية والعربية للاحتفال بعيد الحب الليلة

البحيرة - ناصر جودة

تستضيف دار أوبرا دمنهور أوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية وفرقة سويت ساوند باند، بقيادة الموسيقار منير نصر الدين، وذلك فى احتفالية مميزة بمناسبة عيد الحب الليلة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة منوعة من أشهر الأعمال الموسيقية والغنائية العالمية والعربية.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تنظم 5 حفلات للاحتفال بعيد الحب وذلك بالقاهرة والاسكندرية يحييها عدد كبير من النجوم، منهم مدحت صالح، وهاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وعلى الحجار، بالإضافة إلى نجوم فرق الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية.