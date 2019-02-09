video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوبرا دمنهور تقدم أشهر الأغانى العالمية والعربية للاحتفال بعيد الحب الليلة

السبت، 09 فبراير 2019 03:30 م
أوبرا دمنهور تقدم أشهر الأغانى العالمية والعربية للاحتفال بعيد الحب الليلة دار أوبرا دمنهور
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

تستضيف دار أوبرا دمنهور أوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية وفرقة سويت ساوند باند، بقيادة الموسيقار منير نصر الدين، وذلك فى احتفالية مميزة بمناسبة عيد الحب الليلة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة منوعة من أشهر الأعمال الموسيقية والغنائية العالمية والعربية.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تنظم 5 حفلات للاحتفال بعيد الحب وذلك بالقاهرة والاسكندرية يحييها عدد كبير من النجوم، منهم مدحت صالح، وهاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وعلى الحجار، بالإضافة إلى نجوم فرق الموسيقى العربية  التابعة لدار الأوبرا المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

تعليم البحيرة: توزيع 30 ألف تابلت على الطلاب فى 100 مدرسة

ضبط 8 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

اوبرا دمنهور

عيد الحب




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة