أمن الإسكندرية يكشف واقعة مقتل سائق بمخزن مواد غذائية

الإسكندرية أسماء على بدر

كشفت مديرية أمن الإسكندرية لغز مقتل سائق والقاء جثته داخل مخزن مواد غذائية، البداية ببلاغ إلى قسم شرطة ثانٍ الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل أحد الأشخاص داخل مخزن للمواد الغذائية كائن بعقار بشارع طولون دائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة عبدالستار .س.م- 41 سنة سائق ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، وموضوعة داخل غطاء بلاستيك وبها جرح ذبحى ، وعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.. أسفرت جهوده أن مرتكب الحادث حسنى.إ.ح 36 سنة - مالك المخزن محل البلاغ ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف وقرر أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ قدره 400 ألف جنيه ، وتعثره فى السداد وتحريره عدد 2 شيك بنكى بالمبلغ وأضاف بحضور المجنى عليه وطلب منه سداد الدين، فإصطحبه للمخزن وباغته وتعدى عليه بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستولى على سيارته ، وقام بإخفائها بجراج بمنطقة السيوف بدائرة القسم ، بمساعدة سائق مركبة "توك توك" - سن42 "تم ضبطه" ، وبإرشاده تم ضبط السيارة ، وبداخلها هاتف المجنى عليه، وقرر تخلصه من الأداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض علىى النيابة المختصة لتولى التحقيقات.