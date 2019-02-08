وفاة 57 شخصا جراء الإصابة بحمى "لاسا" في نيجيريا

أبوجا )أ ش أ(

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في نيجيريا أن 57 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم من جراء إصابتهم بحمى "لاسا" النزفية في جميع أرجاء البلاد الشهر الماضي.

وذكر المركز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن هناك 275 حالة إصابة مؤكدة بحمى "لاسا" في 19 ولاية نيجيرية، مشيرًا إلى أن من بين المصابين تسعة أشخاص على الأقل من العاملين في مجال الصحة.

يُذَّكر أن هذا الوباء هو حمى نزفية تنتج من جراء الإصابة بفيروس "لاسا"، وقد سُمِيَت بهذا الاسم نسبة لبلدة "لاسا" في ولاية "برنو" بنيجيريا التي ظهر بها المرض عام 1969، وانتشر الفيروس في منطقة غرب إفريقيا وأصاب نحو 300 إلى 500 ألف شخص وتسبب في وفاة 5000 آخرين.