video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة 57 شخصا جراء الإصابة بحمى "لاسا" في نيجيريا

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:13 م
وفاة 57 شخصا جراء الإصابة بحمى "لاسا" في نيجيريا الاصابة بالحمى
أبوجا )أ ش أ(
إضافة تعليق

 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في نيجيريا أن 57 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم من جراء إصابتهم بحمى "لاسا" النزفية في جميع أرجاء البلاد الشهر الماضي.

 

وذكر المركز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن هناك 275 حالة إصابة مؤكدة بحمى "لاسا" في 19 ولاية نيجيرية، مشيرًا إلى أن من بين المصابين تسعة أشخاص على الأقل من العاملين في مجال الصحة.

 

يُذَّكر أن هذا الوباء هو حمى نزفية تنتج من جراء الإصابة بفيروس "لاسا"، وقد سُمِيَت بهذا الاسم نسبة لبلدة "لاسا" في ولاية "برنو" بنيجيريا التي ظهر بها المرض عام 1969، وانتشر الفيروس في منطقة غرب إفريقيا وأصاب نحو 300 إلى 500 ألف شخص وتسبب في وفاة 5000 آخرين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علماء يزيحون الستار عن لقاح للوقاية من حمى لاسا

منظمة الصحة العالمية: مخاوف من انتشار حمى لاسا فى إفريقيا

نيجيريا تطلب التدخل السريع من منظمة الصحة العالمية بعد تفشى حمى لاسا

الحجر الصحى بالمطار يرفع حالة الاستعداد لمواجهة حمى لاسا بدولة نيجيريا

نيجيريا

وباء

حمى لاسا

الصحة




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة