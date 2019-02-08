وزير الزراعة يكلف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة

كتب عز النوبى

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتكليف الدكتور محمد فكرى بيومي القرش، متحدثا رسميا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجانب عمله معاون الوزير للإنتاج الحيوانى.