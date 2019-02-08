الرئيسية تقارير مصرية وزير الزراعة يكلف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة الجمعة، 08 فبراير 2019 11:29 ص الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كتب عز النوبى إضافة تعليق أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتكليف الدكتور محمد فكرى بيومي القرش، متحدثا رسميا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجانب عمله معاون الوزير للإنتاج الحيوانى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير الزراعة: 1.8مليون طن أسماك إنتاج مصر بعائد اقتصادى 30 مليار جنيه.. ويؤكد: لم نجد من يتعاون معنا فى تسويق القطن والفلاح وقع فريسة للتجار.. أبو ستيت: طرح أراضى بحق الانتفاع للشباب بمشروع الـ1.5 مليون النائبة هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة حول تكاليف رصف مركز أبو ستيت بسوهاج وزارة الزراعة متحدث رسمى الزراعة استصلاح الاراضى ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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