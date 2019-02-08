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ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة فى السعودية

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:02 ص
ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة فى السعودية مؤشر للطقس _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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