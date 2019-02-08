مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية جنوب بورسعيد

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى بورسعيد تحمل لوحات معدنية رقم 18642 ودراجة بخارية بدون لوحات بمشروع ناصر بمنطقة بحر البقر، وتحرر المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الجنوب يفيد مصرع جمال عبد السعيد المرسى 43 سنه فى حادث تصادم سيارة ملاكى بورسعيد بالقرب من مدرسة زيدان سند المشتركة ببحر البقر.
وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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