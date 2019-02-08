محافظ القاهرة: الانتهاء من حصر أنشطة منطقة المدابغ لتعويض السكان

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه جارٍ حاليا أعمال إزالة المدابغ بمنطقة المدابغ والتي تم الانتهاء من حصر كافة الانشطة بها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية كما تم استيفاء رغلبات الشاغليين وتخيرهم بين التعويض المادي أو توفير وحدات سكنية بمدينة بدر أو مدينة الأسمرات.

وأضاف المحافظ انه بالنسبة للمدابغ فقد تم توفير البدائل لهم بتعويض مادي أو الحصول على مدبغة بمنطقه الروبيكي بمدينة بدر.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعليمات مشددة لرئيس حى مصر القديمة بإازالة كافة المدابغ التي تم إخلائها ونقل أصحابها إللى الروبيكي أو صرف التعويضات المالية لهم.