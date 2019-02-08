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محافظة الجيزة: حصر للقرى الأكثر احتياجًا تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:13 ص
محافظة الجيزة: حصر للقرى الأكثر احتياجًا تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" مبادرة حياة كريمة
كتب سيد الخلفاوى
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أكدت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع والمرأة، أن هناك دراسة يتم إعدادها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لتحديد القرى والمناطق التى تحتاج إلى خدمات، ضمن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" التى أطلقها منذ أيام. 
 
وأشارت نائب محافظ الجيزة، إلى أن احتياجات القرى يتم تحديدها من خلال القوافل التى نفذتها المحافظة بمختلف أنواعها لجميع المناطق بالمحافظة، بالاضافة إلى رصد المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى. 
 
 
 
وأضافت نائب محافظ الجيزة لـ"اليوم السابع"، ان كل من الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الإجتماعى ستقدم خطة ودراسة لدور الجمعيات وكيفية تقديم الخدمات، مؤكدة أن عدد كبير من القرى ستدخل فى المبادرة، مشيرة إلى أن أغلب قرى المراكز تحتاج لخدمات صحية نتيجة نقص الأطباء بها. 
 

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