مادورو يتهم ترامب بالسعى لاختيار القوة سبيلا لحل الأزمة فى فنزويلا

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اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالسعى لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروجواى والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة فى البلاد.

وقال مادورو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة - "إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إحباط مبادرة الحوار التى اقترحتها أوروجواى والمكسيك بمساعدة المجموعة الكاريبية من أجل التوصل إلى حل سلمى لصالح فنزويلا" .

وأضاف مادورو أنه ينبغى على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح فنزويلا، مشيرا إلى أن رفض الحوار يعنى اختيار القوة مسارا للأزمة.

كانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى سارعت إلى إعلان اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد بعد دقائق من تنصيب نفسه بنفسه فى هذا المنصب، وطالبت الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بتسليمه السلطة، وعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.

من جانبه أعلن مادورو نفسه رئيسا دستوريا، ووصف جوايدو بأنه دمية بيد الولايات المتحدة.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعى لفنزويلا.