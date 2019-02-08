video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو يتهم ترامب بالسعى لاختيار القوة سبيلا لحل الأزمة فى فنزويلا

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:38 ص
مادورو يتهم ترامب بالسعى لاختيار القوة سبيلا لحل الأزمة فى فنزويلا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالسعى لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروجواى والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة فى البلاد.

وقال مادورو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة - "إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إحباط مبادرة الحوار التى اقترحتها أوروجواى والمكسيك بمساعدة المجموعة الكاريبية من أجل التوصل إلى حل سلمى لصالح فنزويلا" .

وأضاف مادورو أنه ينبغى على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح فنزويلا، مشيرا إلى أن رفض الحوار يعنى اختيار القوة مسارا للأزمة.

كانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى سارعت إلى إعلان اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد بعد دقائق من تنصيب نفسه بنفسه فى هذا المنصب، وطالبت الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بتسليمه السلطة، وعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.

من جانبه أعلن مادورو نفسه رئيسا دستوريا، ووصف جوايدو بأنه دمية بيد الولايات المتحدة.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعى لفنزويلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوليفيا: لن ندعم مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا وعلى كاراكاس حل مشاكلها

أميرال: الجيش الأمريكى مستعد لحماية الدبلوماسيين فى فنزويلا

الخارجية الروسية: تهديد واشنطن بالتدخل العسكرى فى فنزويلا انتهاك

رئيس فنزويلا يعرب عن دعمه لأى مبادرات تهدف إلى الحوار وحل الأزمة

الكرملين: لا يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن الأزمة فى فنزويلا

النفط يهبط بفعل نمو الإنتاج الأمريكى وتخفيضات أوبك وعقوبات فنزويلا تدعمه

نيكولاس مادورو

فنزويلا

ترامب




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة