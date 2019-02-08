video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور...وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:26 م
فيديو وصور...وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية خلال اداء صلاة الجمعه
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق
 
أدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بقرية الشيخ على العرينى الشهيرة بعزبة الحفر التابعة لوحدة الحصوة المحلية لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد وكيل الصحة بالشرقية وعدد من التنفيذيين وجمع غفير من أهالى المنطقة 
 
وأدى خطبة الجمعة الشيخ رمضان مصطفى  ابو جنيدى مدير عام بأوقاف الشرقية نيابة عن الشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف الشرقية متحدثا عن حقوق الطفل في الإسلام وما أعطاه الله ورسوله من حقوق منها حق الطفل قبل ولادته وبعد ولادته وأن ذلك مسئولية أمام الله يوم القيامة حيث يسأل الأبوين عن ذلك، وسيعقد الوزير مؤتمرا جماهيريا بالسرادق المقام بجوار المسجد.
 
 
وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (1)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (2)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (3)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (4)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (5)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (6)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (7)
 

وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية (8)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الزقازيق تقدم دورات لتدريب الكوادر التعليمية والقيادية والطلاب والخريجين

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات اوقاف




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة