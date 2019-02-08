فيديو وصور...وزير التموين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد بأبو كبير بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بقرية الشيخ على العرينى الشهيرة بعزبة الحفر التابعة لوحدة الحصوة المحلية لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد وكيل الصحة بالشرقية وعدد من التنفيذيين وجمع غفير من أهالى المنطقة

وأدى خطبة الجمعة الشيخ رمضان مصطفى ابو جنيدى مدير عام بأوقاف الشرقية نيابة عن الشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف الشرقية متحدثا عن حقوق الطفل في الإسلام وما أعطاه الله ورسوله من حقوق منها حق الطفل قبل ولادته وبعد ولادته وأن ذلك مسئولية أمام الله يوم القيامة حيث يسأل الأبوين عن ذلك، وسيعقد الوزير مؤتمرا جماهيريا بالسرادق المقام بجوار المسجد.