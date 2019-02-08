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غدا.. عقد الاجتماع الرباعى الخامس بشأن ليبيا على هامش القمة الأفريقية

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:12 م
غدا.. عقد الاجتماع الرباعى الخامس بشأن ليبيا على هامش القمة الأفريقية قمة الاتحاد الأفريقى
أ ش أ
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علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط انه سيعقد غدا السبت الاجتماع الرباعى الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الافريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة حاليا بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
 
وصرحت مصادر بالجامعة العربية بأديس أبابا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة بانه سيشارك فى الاجتماع الذى يعقد بمقر الاتحاد الافريقى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الاوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فكي.
 
ويأتى الاجتماع فى سياق التزام الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم دعما للعملية السياسية فى ليبيا.
 
يذكر أن الاجتماع الرباعى الرابع كان قد عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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