ضبط 53 قضية تموينية من بينها 4 طن سكر ناقص الوزن بسوهاج

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 53 قضية تموينية منها ضبط حازم . أ 45 سنة صاحب مركز تعبئة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته منشأة بدون ترخيص، وتعبئة سكر ناقص الوزن وتم ضبط " 4 " طن سكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 48 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان سوهاج لسنة 2019.

وضبط محمود . ع 33 سنة صاحب محل إطارات سيارات ويقيم دائرة مركز سوهاج، لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر وتم ضبط " 11 " إطار سيارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2019.

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.