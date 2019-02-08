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ضبط 53 قضية تموينية من بينها 4 طن سكر ناقص الوزن بسوهاج

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:06 ص
ضبط 53 قضية تموينية من بينها 4 طن سكر ناقص الوزن بسوهاج حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 53 قضية تموينية منها ضبط حازم . أ 45 سنة صاحب مركز تعبئة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته منشأة بدون ترخيص، وتعبئة سكر ناقص الوزن وتم ضبط " 4 " طن سكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 48 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان سوهاج لسنة 2019.

وضبط محمود . ع  33 سنة صاحب محل إطارات سيارات ويقيم دائرة مركز سوهاج، لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر وتم ضبط " 11 " إطار سيارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2019.

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

 

 


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