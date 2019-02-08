ضبط 330 جرام حشيش بحوزة متهم فى المنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة مكبرة شنتها لضبط الخارجين عن القانون ، من ضبط كمية من المواد المخدرة والمخالفات المرورية.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 330 جرام حشيش، بحوزة متهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، كما تمكنت مباحث المرور من تحرير 3933 مخالفة مرورية، فيما تم تنفيذ 1400 حكم قضائى بين حكم جنائى وجزئى ومستئانف، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق .