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صور.. محمد بن زايد يقود سيارته بنفسه أثناء متابعة سباق الهجن فى العين

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:24 م
صور.. محمد بن زايد يقود سيارته بنفسه أثناء متابعة سباق الهجن فى العين جانب من السباق
كتب خالد إبراهيم
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شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الجمعة، سباقاً للهجن فى منطقة رماح بمدينة العين.

ونشر بن زايد مجموعة من الصور أثناء تواجده فى السباق، حيث كان يستقل سياراة دفع رباعى ويتابع أحداث السباق بجوار المضمار، وتوضح الصور أن بن زايد يقود سياراته بنفسه، ومعه مجموعة من قادة أبو ظبى.

أثناء السباق
أثناء السباق

 

بن زايد يقود سيارته
بن زايد يقود سيارته

 

جانب من السباق
جانب من السباق

 

محمد بن زايد وعدد من القيادات
محمد بن زايد وعدد من القيادات

 

يذكر أن سباقات الهجن هى رياضة عربية أصيلة، مشهورة في الشرق الأوسط بين العرب وخاصة فى منطقة الجزيرة العربية، وكذلك فى أفريقيا وأستراليا، وتحرص الامارات على إقامة هذا السباق بانتظام وعلى تنظيم المهرجانات والاحتفالات الشعبية الكبيرة خلال فترات إقامته.


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محمد بن زايد

أبو ظبى

سباق الهجن

العين

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