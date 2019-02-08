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الجمعة، 08 فبراير 2019 12:30 ص
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صور.. ماكرون يلجأ للشباب فى أزمة "السترات الصفراء"

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:00 ص
صور.. ماكرون يلجأ للشباب فى أزمة "السترات الصفراء"
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، حوارا مع عدد من الشباب الفرنسى، فى إطار جولات "الحوار الوطنى الكبير" التى تهدف إلى تهدئة الأوضاع فى الداخل الفرنسى.

أحد الحضور يلتقط الصور للرئيس أثناء اللقاء
أحد الحضور يلتقط الصور للرئيس أثناء اللقاء

 

كانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت فى الأسابيع الماضية أوضاع غير مستقرة بسبب الاحتجاجات التى أطلقتها حركة "السترات الصفراء"، والتى أدت إلى أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

 

ويمثل الحوار مع الشباب الفرنسى محاولة جديدة لتهدئة الأوضاع فى فرنسا، خاصة وأن قطاع كبير من المحتجين من الشباب، الذين عانوا جراء سياسات الحدود المفتوحة التى تتبناها باريس، والتى أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتردى الأوضاع الاقتصادية.

الرئيس الفرنسى يتحدث خلال المؤتمر شارحا وجهة نظره
الرئيس الفرنسى يتحدث خلال المؤتمر شارحا وجهة نظره
الرئيس الفرنسى يتوسط الحضور ويخاطبهم
الرئيس الفرنسى يتوسط الحضور ويخاطبهم
الرئيس الفرنسى يتوسط الساحة متحدثا للشباب
الرئيس الفرنسى يتوسط الساحة متحدثا للشباب
الرئيس الفرنسى يدون ملاحظاته
الرئيس الفرنسى يدون ملاحظاته
الرئيس الفرنسى يستمع باهتمام للشباب
الرئيس الفرنسى يستمع باهتمام للشباب
الرئيس الفرنسى
الرئيس الفرنسى
الرئيس ماكرون يتحدث خلال اللقاء
الرئيس ماكرون يتحدث خلال اللقاء
الرئيس ماكرون يتوسط عددا من الشباب
الرئيس ماكرون يتوسط عددا من الشباب
الرئيس يتحدث للشباب
الرئيس يتحدث للشباب
تصوير اللقاء
تصوير اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
سيلفى للرئيس الفرنسى مع الشباب
سيلفى للرئيس الفرنسى مع الشباب
شاب يلقى سؤالا للرئيس الفرنسى
شاب يلقى سؤالا للرئيس الفرنسى
شابه فرنسية تتحدث إلى الرئيس
شابه فرنسية تتحدث إلى الرئيس
شاشة عرض
شاشة عرض
شباب يطلبون الإذن للحديث
شباب يطلبون الإذن للحديث
فتاة ترفع يدها طلبا للحديث
فتاة ترفع يدها طلبا للحديث
ماركون يتلقى التحية من الحاضرين
ماركون يتلقى التحية من الحاضرين
ماكرون والشباب
ماكرون والشباب
ماكرون يأذن لأحد الحضور بالحديث
ماكرون يأذن لأحد الحضور بالحديث
ماكرون يجرى جولات من الحوار لإنهاء أزمة السترات الصفراء
ماكرون يجرى جولات من الحوار لإنهاء أزمة السترات الصفراء
ماكرون يستمع باهتمام لحديث الشابه الفرنسية
ماكرون يستمع باهتمام لحديث الشابه الفرنسية
ماكرون يعانى من أزمة السترات الصفراء
ماكرون يعانى من أزمة السترات الصفراء
ماكرون يعطى الميكروفون لأحد المتحدثين
ماكرون يعطى الميكروفون لأحد المتحدثين
ماكرون يلجأ للشباب لحل أزمة السترات الصفراء
ماكرون يلجأ للشباب لحل أزمة السترات الصفراء
ماكرون
ماكرون

 


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